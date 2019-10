Rechts in Verzet demonstreert in Enschede tegen komst nieuwe moskee

Demonstratie Rechts in Verzet in Enschede (Foto: RTV Oost / Rob van der Wardt)

Een handje vol mensen hebben zich vanmiddag in Enschede verzameld om te demonstreren tegen de komst van een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk. De demonstratie is georganiseerd door Rechts in Verzet.

De demonstranten verzamelden zich bij de Renatakerk aan de Brinkstraat. Daar werden eerst enkele toespraken gehouden, waar enkele tientallen mensen naar luisterden. Daarna wordt door een handje vol demonstranten een route door de straten rond de kerk gelopen. De route komt niet meer langs de locatie van de moskee, zoals eerder wel gewenst.

Vorig jaar werd een demonstratie van Rechts in Verzet stilgelegd door de gemeente, omdat het risico op ongeregeldheden met tegendemonstranten te groot was. De demonstratie werd toen gehouden vlak bij de Atjehstraat, waar de huidige Selimiye-moskee gevestigd is.

In eerste instantie had de organisatie gezegd dat ze ook vrijdag wilde demonstreren, in de binnenstad van Enschede. Die demonstratie werd donderdag geannuleerd, volgens Rechts in Verzet omdat deze demonstratie alleen was aangekondigd om te kijken of Enschede met twee maten meet. "We zien vaak dat klimaatactivisten vaker achter elkaar demonstraties in de binnenstad van Enschede mogen houden, dan mogen wij dat ook", zei voorman Hugo Kuijper daarover.

De politie is met onder anderen agenten te paard aanwezig in de omgeving van de route van de demonstratie.