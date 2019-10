Op de nostalgische toer met de 'Week van het Vinyl'

In de 'Week van het vinyl' gaan de programma's van Radio Oost dus terug naar de tijd van je eerste singel, het kraken van de naald op de plaat en het schuifelen met je eerste verkering. De hele week draaien we de mooiste evergreens en zijn we op zoek naar jouw herinneringen en verhalen.

Wat was jouw eerste plaatje? Welke heb jij helemaal grijsgedraaid? Geef het aan ons door via What’s App 06-82829284, of mail vinyl@rtvoost.nl of op de Radio Oost Facebook-pagina.

Luister in de week van 4 november dus mee naar de mooiste platen of vertel zelf je verhaal in de studio én natuurlijk maak elke dag kans op een prachtige prijs!