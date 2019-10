Toch geen roetveegpieten bij sinterklaasintocht in Deventer

Er komen toch geen roetveegpieten tijdens de sinterklaasintocht in Deventer. Dat hebben de Algemene Deventer Sinterklaas Commissie en het college van B&W in overleg besloten.

De Sinterklaascommissie heeft een alternatief voorstel gedaan aan het college 'dat ook bijdraagt aan de verandering van de pieten'. In onderling overleg is afgesproken dat niet bekend wordt gemaakt wat die verandering inhoudt.



Nu beide partijen het eens zijn over het uiterlijk van de pieten, is het aantal roetveegpieten niet langer een voorwaarde voor het subsidie.



Demonstratie

Vorige week maakte de gemeente bekend dat een derde van de pieten bij de komende intocht verplicht roetvegen moeten hebben en het jaar erop tweederde.

De bekendmaking zorgde voor veel weerstand. Beheerders van de Facebookgroep 'Zonder zwarte Piet geen Sinterklaas in Deventer' gaven aan woensdag te gaan protesteren voor het gemeentehuis in Deventer. Of dat protest nog wel doorgaat, is niet bekend.

De sinterklaasintocht in Deventer is dit jaar op 30 november.