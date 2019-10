GA Eagles moet genoegen nemen met punt in zielloos duel met FC Den Bosch

Go Ahead Eagles moet genoegen nemen met een punt in zielloos duel tegen Den Bosch (Foto: Pro Shots / Erik Pasman)

Go Ahead Eagles heeft een punt overgehouden aan de wedstrijd thuis tegen FC Den Bosch. In een zielloze wedstrijd wisten beide teams niet te scoren.

De eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. Met Gino Bosz wederom op het middenveld kregen de Deventenaren wel kansen. Na acht minuten kopte Sam Beukema via een verdediger op de lat, direct de gevaarlijkste mogelijkheid van het eerste deel.

Kansjes

Niet veel later kwam FC Den Bosch-middenvelder Luuk Brouwers in botsing op het middenveld, het was direct zijn laatste moment in de wedstrijd. Hij moest met de brancard het veld verlaten.

Met nog tien minuten op de klok kreeg Martijn Berden nog een grote kans, maar hij schoot in alle vrijheid over. Op slag van rust werd Van der Venne diep gestuurd, maar hij kwam niet goed uit met zijn passen en de bal was een makkelijke prooi voor doelman Wouter van der Steen.

Den Bosch met initiatief

Den Bosch kwam sterker uit de rust en nam het initiatief, al was de eerste serieuze kans van de tweede helft voor de ploeg uit Deventer. Berden wurmde zich langs zijn tegenstander maar schoot op de vuisten van Van der Steen.

Het eerste echte gevaar van FC Den Bosch kwam van invaller Bouyaghlafen, maar zijn schot werd geblokt. In de slotfase van de wedstrijd zocht Go Ahead Eagles nog naar de winnende treffer, maar die kwam er niet.

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 0-0

Arbiter: Kooij

Geel: Ngombo, Mertens, Brito

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Bosz (Bannink/60), Van der Venne, Lieftink; Navratil (Edqvist/71), Ngombo (Pouwels/81), Berden

FC Den Bosch: Van der Steen, Deijl, Väisänen, Brouwers (Van Son/15), Mulders (Bouyaghlafen/62), Abdullahi, Verbeek, Velkov, Felida, Rodrigues, Lambert

