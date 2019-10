Niet vergeten: vannacht moet de klok weer verzet worden

Vannacht is het weer zo ver, dan moet de klok weer verzet worden. En dat zet iedereen natuurlijk weer aan het denken. Vooruit of achteruit? En doet mijn telefoon dat automatisch? Maar de belangrijkste vraag: hoe lang moeten we de klok nog verzetten?

Het Europees Parlement heeft besloten: de zomer- en wintertijd moet worden afgeschaft. Het kan dus maar zo zijn dat het klokverzetten verdwijnt in 2021. Maar voor welke tijd moeten we dan gaan?

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) uit Hengevelde is voorvechter van het afschaffen van de tijdsomstelling. "Het heeft te maken met bioritme, dat wordt verstoord. Dat is niet nodig. De grote landen in het Europees Parlement, zoals Polen, Duitsland en Finland willen naar de zomertijd. Ook de Europese Raad, de Commissie heeft dat gezegd. Maar uiteindelijk gaat het Nederlandse kabinet er ook over en die laat het gewoon liggen."



2021

In Duitsland werd vorig jaar bepaald dat daar de zomertijd de standaard wordt. "Drie miljoen Duitsers hebben in een Europese enquête gezegd de zomertijd te willen, net als andere landen. In Nederland hadden ze een kleine enquête, maar die klopte niet en ging nergens over."



Of het verzetten in 2021 verleden tijd is, weet Schreijer-Pierik niet. "Zoals het er nu naar uit ziet in Nederland, gebeurt er niet veel. Als het kabinet het niet wil, moet ze dat gewoon zeggen. Zo ga je niet goed met de mensen om. Iedereen heeft er een mening over en er zijn duidelijke afspraken. Zeg er dan iets over tegen de Nederlandse bevolking."

Zomer- of wintertijd

"Als je de echte onderzoeken, zoals wij die hebben gehad, leest dan is de wintertijd het gunstigst. Maar het heeft ook weer te maken met het herstel van de tijd na de Tweede Wereldoorlog, met Engeland. Toen zijn we weer gaan schuiven. Want vroeger hadden we een uur verschil met Duitsland. Maar Nederland heeft nu nog niets gedaan en onze premier Rutte zei 'Ik ga het in de BeNeLux bespreken. Dat is gewoon een teken dat hij het niet wil. Want dan zitten we weer met Duitsland. Dat hadden we ook voor de oorlog."

Maar vannacht is maar één ding belangrijk: de tijd moet een uur terug.