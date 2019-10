Burgemeester Deventer: "Het ging mij nooit om roetveegpieten, maar om verandering"

"Ik heb steeds gezegd 'waar het mij om gaat is dat er mensen zijn die zeggen zich niet prettig te voelen als de intocht alleen bestaat uit zwarte pieten'. En ik vind dat een sinterklaasintocht een feest moet zijn voor iedereen. En daarom vinden we dat dat er ook een zichtbare beweging is dat er niet alleen een Zwarte Piet-uiterlijk is."

Het college bedacht daarom een 'roetveegpietenquotum'. Dit jaar bij de intocht een derde en volgend jaar twee derde van de pieten.



Roetveegpieten

König: "We hebben overlegd met de organisatie en die geeft aan roetveegpieten geen goed plan te vinden. Maar ze zien wel in dat het geleidelijk moet veranderen en ze zijn bereid die verandering door te voeren. Dat gaan ze ook doen, maar niet met roetveegpieten."

Volgens König ging het hem ook nooit zozeer om roetveegpieten. "Ik wilde vooral laten zien dat Sinterklaas geleidelijk aan verandert, de intocht verandert en dat het een feest kan zijn voor iedereen."



Subsidie

Het college besloot om de subsidie te koppelen aan de verandering. "Omdat we zagen dat er te weinig verandering was. Ik ben al meer dan een jaar met de sinterklaascommissie in gesprek. Ik vond dat er niet voldoende duidelijk was dat de sinterklaascommissie inzag dat er iets moet veranderen. Dat is nu veranderd en daar ben ik erg blij om."



Wat die verandering is, wil de burgemeester nog niet vertellen. "Ze willen dat heel graag nog even geheim houden. Maar het zijn niet alleen maar Zwarte Pieten."



Commotie

Het voorstel zorgde voor veel commotie en er dreigde zelfs een demonstratie gehouden te worden door voorstanders van Zwarte Piet. Volgens de burgemeester is hij niet gezwicht door alle commotie. "Dat is niet waar het mij om gaat. Ik heb steeds gezegd dat het mij gaat om met plezier sinterklaas binnen te halen. En dat is wat voor mij voorop staan."



De sinterklaascommissie deed gisteren een voorstel aan de burgemeester om de verandering door te voeren zonder roetveegpieten. "Dat voorstel liet mij zien dat het geleidelijk aan verandert. Het zal echt niet in één keer zijn, het zal komende jaren nog wel verder gaan. Maar er is een eerste stap gezet en dat lijkt mij het belangrijkste."



Of de demonstratie woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering doorgaat, weet König niet.