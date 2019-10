Vooral jonge boeren strijden om titel Mooiste koe van Twente

"In Twente is het enthousiasme voor de fokkerij onder jongeren erg groot", legt deelnemer Ben Knoef uit. "En dat er zoveel jeugd is, is een positief beeld voor de toekomst. Er zijn nog veel overnames van kinderen die het bedrijf van hun ouders overnemen en enthousiasme."

Toekomst

Na de roerige weken voor de sector, afgelopen tijd, komt wat dat betreft deze 'ontspanning' op een goed moment. "Zeker", vindt Laura. "We zien allemaal wel toekomst in ons bedrijf. Iedereen kent elkaar hier, het is mooi om met zoiets de strijd aan te gaan. En achteraf drinken we dan met elkaar een biertje."

De 'schoonheidskoeien' (Foto: RTV Oost)

Haarlak

Maar wat zijn dan de gouden tips om de dames zo mooi mogelijk te krijgen? Valerie van 11 jaar uit Almelo, die even verderop wat stro aan het weg harken is, heeft wel een antwoord. "Haarlak", glundert ze. "Met haarlak blijft de vacht mooi in volume. Dan gaat het mooi glanzen en daar let de jury op. En ik vind het heel leuk om te doen."

Dierenarts

Maar of Valerie later het boerenbedrijf van haar ouders overneemt, is nog maar de vraag. "Nee, met alle regels van tegenwoordig lijkt me dat niks", vindt ze. "Ik wil dierenarts worden."