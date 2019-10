Go Ahead-captain Veldmate teleurgesteld: "Aantal spelers haalde niveau niet"

Dat Go Ahead Eagles de 'nul' heeft gehouden stemt aanvoerder Jeroen Veldmate tevreden, maar verder had hij zich wel iets anders voorgesteld van de wedstrijd tegen FC Den Bosch (0-0). "Het was onvoldoende vandaag. Een aantal spelers haalde het vertrouwde niveau niet."

"Het tempo was te laag, aanvallend was er te weinig creativiteit", vervolgt Veldmate. "We kunnen er omheen draaien, maar dat moeten we niet doen. We zijn nou eenmaal nog niet zo ver dat we iedereen onder de voet lopen, daar moeten we aan werken."

Het gelijke spel en fluitconcert dat vanaf de tribunes kwam baart hem nog geen zorgen. "Elke wedstrijd is weer anders. Vandaag was de energie en creativiteit niet aanwezig, dat hadden we wel nodig om te scoren."

Geen tegendoelpunten stemt de verdediger wel tevreden. "Het is erg lekker om de tweede keer dit seizoen de 'nul' te houden. Begin van het seizoen vlogen de ballen er te makkelijk in, gelukkig nu niet meer."