Garcia nam 'moeilijke beslissingen': ''Als technische staf moeten wij dingen uitproberen''

"Als technische staf moeten wij dingen uitproberen. We hebben vier duels op rij verloren, maar dat was geen reden om in paniek te raken. We speelden vandaag iets anders, dat zijn moeilijke beslissingen om te nemen maar je moet doen wat je voelt", legt hij uit.

Volgens de trainer hadden de Tukkers meer punten moeten halen uit die vier duels. "We verdienden het niet om ze allemaal te verliezen. Maar dat is voetbal, je hebt geluk nodig. Het is niet altijd eerlijk maar je moet blijven doen waar je in gelooft. Het is een mentale strijd en vandaag hebben we die gewonnen", aldus Garcia.