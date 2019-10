Schietpartij in Zwolse wijk Holtenbroek, kogelgat in bestelauto

Een geparkeerde witte bestelauto trok al snel de aandacht van de politie. Rondom de auto lag mogelijk een aantal kogelhulzen. In de auto ontdekte de politie een kogelgat. Bij de zoektocht naar bewijsmateriaal vonden agenten onder de bestelauto een mobiele telefoon. De politie was enkele uren aanwezig in de wijk voor sporenonderzoek.

Onbekend is of er mensen gewond zijn geraakt bij de schietpartij. Een woordvoerder van de politie zegt dat er in elk geval geen doden te betreuren zijn. Een tijd lang stond er een ambulance in de wijk, maar deze vertrok na enige tijd weer.

Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

Op 22 september vond in de nabijgelegen wijk Stadshagen een liquidatiepoging plaats op een bewoner van die wijk. Of deze schietpartij daarmee in verband staat is ook niet bekend.