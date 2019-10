Autobrand in de vroege ochtend in Deventer

Een auto die geparkeerd stond aan de Frederik van Blankenheimstraat in Deventer is vannacht zwaar beschadigd door brand. Vermoedelijk is ook deze brand aangestoken. Het is het negende brandincident in een paar weken tijd.

Even na vijf uur vanochtend kwam de melding van de autobrand binnen bij de hulpdiensten. De auto brandde niet volledig uit, maar het vuur beschadigde de auto flink.

De afgelopen weken is het weer vaak raak in Deventer wat autobranden betreft. De laatste twee incidenten vonden woensdag plaats. In de Grootburgerstraat in de stad raakten twee naast elkaar geparkeerde auto's zwaar beschadigd door brand.

Eerder deze maand werd een man van 33 uit Deventer aangehouden. Hij werd verdacht van het in brand steken van auto's, maar enkele dagen later werd de man vrijgelaten omdat hij er niets mee te maken bleek te hebben. Deventer is al langer in de ban van autobranden. Vorig jaar gingen in de stad tientallen auto's in vlammen op.