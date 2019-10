Hoofdklasse: Genemuiden is koppositie kwijt, gelijkspel Berkum en Staphorst en nederlaag DETO

In de hoofdklasse raakte Genemuiden vanmiddag de koppositie in de stand kwijt, Staphorst vocht zich naar een punt, Berkum won van Purmersteijn en DETO ging opnieuw onderuit. Hieronder een overzicht.

Genemuiden raakt koppositie kwijt

Genemuiden is koploper af. Het pakte in blessuretijd een punt op Urk, maar dat was niet genoeg om eerste te blijven in de stand. Het duurde even voor het duel op gang kwam. Na twintig minuten was Urk dicht bij de openingstreffer doordat Arend van de Wetering bij een hoekschop via zijn eigen lat over kopte. Tien minuten later kopte Jelle de Boer net over het doel van Genemuiden. Sijmon Eenkhoorn kreeg net voor rust de grootste kans voor de Overijsselse ploeg, maar kopte naast.

Na een uur dacht Urk op voorsprong te komen, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Even later was het wel raak. Lucas Nagel schoot hard in de kruising: 1-0. Genemuiden ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker, maar tot echte kansen kwam het lang niet. Kort voor het einde werd een schot van Nouredinne Boutzamar uit de kruising getikt en even later haalde Van de Wetering aan de andere kant een bal van de lijn. Kort voor het einde was het toch raak voor Genemuiden. Streutker zorgde voor de 1-1 eindstand. Genemuiden raakt door het puntenverlies de koppositie kwijt aan Eemdijk.

Staphorst pakt laat punt in Volendam

Staphorst speelde gelijk bij RKAV Volendam. Het was een op en neer gaan eerste helft met kansen voor beide ploegen. Een treffer viel er echter niet. Kort na rust was het wel raak en de 1-0 was er voor Volendam via Jens Kras.

Na een uur was de thuisploeg dicht bij de tweede, maar Staphorst kwam goed weg doordat de inzet op de paal eindigde. Doelman Rene Oosterhof stond zijn mannetje na balverlies van Martin van 't Ende. Twee minuten voor het einde kwam Staphorst op gelijke hoogte via Martin van 't Ende. In de blessuretijd kreeg Staphorst zelfs nog een kans op de zege, maar Martijn Brakke kon niet bij een voorzet van Stan Haanstra en dus eindigde het duel in 1-1.

Berkum thuis langs Purmersteijn

Berkum won op eigen veld van Purmersteijn. Na een klein kwartier was het Purmersteijn dat op voorsprong kwam. Genairo Promes was de doelpuntenmaker. Nog voor rust draaide Berkum de zaken om. Jonathan van Marle zette de ploeg tien minuten voor rust op gelijke hoogte en kort voor de pauze maakte Johnsen Bacuna de 2-1.

Na driekwart wedstrijd verdubbelde Chris van der Meulen de marge voor Berkum: 3-1. Daar bleef het bij in Zwolle en daarmee pakte Berkum de vierde zege in acht wedstrijden.

DETO verliest van Eemdijk

DETO kon niet voor een stunt zorgen tegen Eemdijk. In de eerste helft was het een gelijkopgaande strijd. Kansen waren er aan beide kanten, doelpunten niet. Na een uur was het wel raak en het was Eemdijk dat op voorsprong kwam. Bas Buimer was de doelpuntenmaker. Stan Nijhuis probeerde iets terug te doen, maar schoot naast. Ook Coplan Soumaoro was dichtbij, maar kopte net naast uit een hoekschop. De gelijkmaker kwam er niet en dat betekende de zesde nederlaag voor DETO. Daarmee zakt het naar de laatste plek in de stand.

