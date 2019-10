Vrouwelijke gevangenen in Zwolle fietsen voor borstkankeronderzoek

Video over spinning voor Pink Ribbon in de Zwolse vrouwengevangenis

Zo'n 40 gedetineerden van de vrouwengevangenis in Zwolle hebben zich vandaag het hemd van het lijf gefietst. Op hometrainers weliswaar en ook binnen de gevangenismuren, maar toch. Doel van de spinningmarathon is een donatie aan Pink Ribbon, de stichting die zich inzet voor meer onderzoek naar borstkanker

De hele zaterdag is er getrapt en ook in de twee andere vrouwengevangenissen in Nederland is aan de actie meegedaan.

Trots

Een van de vrouwen die meehelpen is Jolanda. Zij fietst zelf niet mee, maar helpt achter de schermen met de organisatie. "Ik ben echt heel trots op het bedrag dat we hebben opgehaald vandaag." In totaal werd er 5.150 euro geteld. "Ik ben ook heel trots dat we de buitenwereld kunnen laten zien dat we, ondanks dat we een fout hebben gemaakt, een goed hart kunnen hebben en ook wat voor een ander over hebben."

Saamhorigheid

De sfeer zat er goed in. Samen voor het goede doel aan de slag, dat zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Onder stevige muziekklanken, uitgezocht door de dames zelf, fietsten ook een aantal gevangenenbewaarders, de gevangenisdirecteur en de burgemeester Snijders van Zwolle mee.

Als je als gevangene werkt in een penitentiaire inrichting, dan verdien je 76 cent per uur, maximaal 15 euro per week. Toch hebben veel vrouwen gedoneerd. Jolanda vertelt: "Het gaat niet om de hoogte van het bedrag maar om de gedachte. Als je niet zoveel geld hebt, dan kun je ook niet veel geven. 5150 euro is best veel geld dus daar zijn we best trots op!"

In straaltjes

De kersverse burgemeester van Zwolle heeft de hele ochtend doorgebracht in de gevangenis. Ook hij zat ruim een uur op de fiets. Snijders fietst zelf bijna elke zondag op de mountainbike, maar dat voorkwam niet dat het zweet in straaltjes van zijn lijf liep.

"De dames en de meiden hebben ook allemaal een uur gefietst. Van sommigen ken ik de levensverhalen en als ze zich dan zo inzetten: Petje af, echt, en dan geef ik ook niet op. Sowieso niet zo mijn ding, opgeven."