Man raakt gewond aan schouder bij schietpartij in Zwolse wijk Holtenbroek

Bij de schietpartij in de Zwolse wijk Holtenbroek is vannacht een man gewond geraakt. De man zat in een auto toen hij werd beschoten.

De politie kreeg rond kwart over twee een melding van een schietincident aan de Klooienberglaan. De politie is meteen een onderzoek gestart. Daarbij zijn onder meer kogelhulzen gevonden. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend, dat wordt verder onderzocht.

Aan de IJsselcentraleweg, aan de andere kant van Zwolle, is vanochtend een uitgebrande auto ontdekt door voorbijgangers. De politie is meteen een onderzoek gestart en vermoedt dat deze auto mogelijk iets te maken heeft met het schietincident.

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de schietpartij of de autobrand of andere belangrijke informatie hebben over beide incidenten.