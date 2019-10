Heracles verslaat PEC Zwolle bij terugkeer Stegeman in Almelo

De terugkeer van John Stegeman in Almelo is niet uitgelopen op wat hij er van verwacht had. Zijn PEC Zwolle ging onderuit tegen een sterk Heracles Almelo met 4-0. De ploeg van Frank Wormuth strafte het zwakke verdedigen van PEC hard af.

De Zwolse formatie begon sterk aan de wedstrijd en nam de regie in handen. Eerst met een kans uit de kluts, daarna Illias Bel Hassani met een goed schot vanaf de rand van het strafschopgebied. De bal werd gemakkelijk gekeerd door Janis Blaswich.

Tegen verhoudingen in

Ondanks de sterke openingsfase van PEC, kwam Heracles tegen de verhoudingen in op voorsprong. Een voorzet vanaf de rechterkant werd slecht verdedigd en kwam zo in de voeten van linksback Lennart Czyborra bij de tweede paal. Hij haalde uit en tekende voor de 1-0.

Vanaf dat moment nam Heracles de regie terug in handen. Mauro Júnior kreeg steeds vaker de bal en creëerde ook kansen. Hij schoot na iets meer dan twintig minuten goed vanaf de rand strafschopgebied op het doel, maar Mous redde uitstekend. Niet veel later was Mauro Júnior wederom gevaarlijk, na een goede combinatie met Cyriel Dessers wist Mous echter weer te redden.

Paal laat kansen liggen

PEC Zwolle deed zichzelf vlak na rust tekort. Paal kreeg twee enorme kansen op de gelijkmaker, maar hij wist niet te scoren. Een goede redding van Blaswich en uitstekende sliding van Kiomourtzoglou hielden Heracles op de been.

Een paar minuten later ontsnapte PEC na twee grote kansen van Heracles. Dessers stuitte op Mous na een goede actie, Kiomourtzoglou zag zijn schot gekeerd worden door Nakayama.

Kansen Heracles

Heracles denderde door, maar scoorde niet. Van der Water en Dessers gingen samen op de goal van Mous af, maar Van der Water was zelfzuchtig en legde de bal niet af, waardoor de verdediging in kon grijpen.

Even later viel het tweede doelpunt dan eindelijk voor Heracles, een goede bal van Mauro Júnior op Dessers, die vervolgens Van der Water op precies het goede moment één op één zette met de doelman. Hij faalde niet en dus werd de marge uitgebreid naar twee.

Beslissing

Na de tweede tegentreffer bracht Stegeman een extra spits. Lennart Thy kwam in de ploeg voor rechtsback Bajselmani - die op amateurbasis bij PEC speelt en mocht starten - maar Thy kon het verschil niet maken.

Tien minuten voor tijd werd de wedstrijd in het slot gegooid. Invaller Joey Konings schoot op de paal, waarna de bal bij Mauro Júnior in de voeten belandde. Hij kon gemakkelijk scoren en tekende voor de 3-0. Het zat PEC ook in de slotfase niet mee, een kopbal van Thy belandde nog op de lat.

In de blessuretijd werd het nog erger voor PEC Zwolle. Dessers stak de bal perfect op Konings, die fraai afrondde. Hij zette de stand op 4-0, dat tevens de eindstand was.

Heracles Almelo - PEC Zwolle 4-0

1-0 Czyborra (17)

2-0 Van der Water (65)

3-0 Mauro Júnior (81)

4-0 Joey Konings (90+1)

Arbiter: Pérez

Geel: Clement

Heracles Almelo: Blaswich, Czyborra, Knoester, Pröpper, Bakboord, Merkel, Mauro Júnior (Szöke/86), Kiomourtzoglou, Dos Santos (Konings/66), Dessers, Van der Water (Bijleveld/79)

PEC Zwolle: Mous, Paal, Nakayama, Lachman, Bajselmani (Thy/71), Clement, Saymak (Bruns/20), Hamer, Bel Hassani, Reza, Van Crooij

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie. Via deze link de statistieken van de Heracles Almelo-spelers en via deze link de statistieken van PEC Zwolle.