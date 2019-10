John Stegeman baalt na nederlaag: "We doen onszelf de das om"

Trainer John Stegeman heeft een flinke kater overgehouden aan zijn terugkeer in Almelo. Met zijn PEC Zwolle ging hij hard onderuit (4-0). "We hebben onszelf de das om gedaan. We waren de hele eerste helft beter, maar zij scoren."

"We hadden veel de bal, speelde ook goed aan de bal, creëerden kansen maar maakten het niet af. De eerste beste kans van Heracles zat er in. Dat was onze fout, de keeper (Xavier Mous, red.) moet daar gewoon de bal pakken vind ik."

Wissel

Ook de noodgedwongen wissel - door de blessure van Mustafa Saymak - kwam het spel uiteindelijk niet ten goede. "Na die wissel ontstaat er een andere wedstrijd. Ik moest Iliass Bel Hassani van zijn positie af halen en bracht Thomas Bruns. Ik vind het geen verkeerde wissel, want Bruns kan prima voetballen. Maar het was geen gelukkige wissel.

Kansen genoeg

In de tweede helft kreeg Kenneth Paal de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar hij faalde. Tot ergernis van Stegeman. "We hebben kansen genoeg gehad. Wij maken de 1-1 niet en even later ligt 'ie er aan de andere kant in. Daarna lieten we het lopen, we speelden slecht en ik verwacht dat enkele jongens daarin hun verantwoordelijkheid nemen.