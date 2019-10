Heracles-spits Dessers blij met de winst: "In de eerste helft werden we weggespeeld"

Cyriel Dessers is een gelukkig man na de overwinning van zijn team op PEC Zwolle (4-0). De spits van Heracles Almelo maakte zijn eerste twee assists van het seizoen, maar scoorde niet. "Hij wilde er voor mij niet in vandaag, maar ik ben blij dat we winnen van een concurrent."

"In de eerste helft werden we weggespeeld. We stonden niet hoog genoeg en we kregen geen druk op de tegenstander. Vlak voor rust kregen we wel wat kansen en hebben we een beetje geluk dat we met een voorsprong de rust in gaan, dat is toch een luxepositie."

In de rust kregen de Heraclieden te horen dat het beter moest. "Je zag direct dat het in de tweede helft allemaal beter stond. Al konden zij natuurlijk ook scoren, ze hadden goede kansen."

Direct na het laatste fluitsignaal had Dessers een onderonsje met zijn trainer. "Hij vertelde mij wat ik beter had kunnen doen, bijvoorbeeld het vaker wegsteken van de vleugelspelers. Daar heeft hij gelijk ik. Ik ben blij dat ik een trainer heb die mij wijst op mijn verbeterpunten zodat ik niet achterover ga leunen."