Jonge wolven kunnen weer gaan zwerven: wat doe ik als ik eentje tegenkom?

De zomer is voorbij, de herfst is weer begonnen. En daarmee is ook de tijd aangebroken dat jonge wolven hun roedel kunnen verlaten en op pad gaan, op zoek naar een eigen leefgebied of een partner. Net over de grens in Duitsland leven verschillende roedels, met jonge dieren die tijdens hun zwerftocht ook Overijssel kunnen gaan bezoeken. De kans dat wolven en mensen elkaar gaan ontmoeten wordt daarmee groter.

De wolven die de grens met Duitsland oversteken komen meestal via Overijssel en Drenthe ons land binnen, of ze trekken door onze provincie. Sinds 2015 zijn er vijftien verschillende wolven in Nederland geweest, waarvan er uiteindelijk drie in ons land zijn gebleven. Zij hebben zich op de Veluwe gevestigd en één paar heeft ook welpen gekregen. Een aantal keren hebben wolven en mensen elkaar ook ontmoet, onder meer in Overijssel.

Advies

De kans dat zulke ontmoetingen weer vaker gaan voorkomen, wordt door het zwerven van de jonge dieren dus weer groter. Om ervoor te zorgen dat wolven hun normale gedrag blijven vertonen - zoals wegblijven bij mensen - heeft de Zoogdiervereniging vorige week een advies gepubliceerd.

Het natuurlijke gedrag van de wolf is om weg te blijven van de mens, schrijft de zoogdiervereniging: ze zijn instinctief bang voor de mens, die eeuwenlang op de wolf heeft gejaagd. Een wolf moet gezond blijven om te overleven: als je gewond bent kun je niet jagen en zul je verhongeren.

RTV Oost heeft een podcast over de terugkeer van de wolf: Welkom Wolf... De podcast is hier te beluisteren

Dat een wolf mensen uit de weg gaat, wil niet zeggen dat een dier zich nooit in bebouwde omgeving zal laten zien. Dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken: er zijn verschillende filmpjes op social media opgedoken waarin wolven te zien zijn die door straten lopen. Dat gedrag wordt door deskundigen gezien als normaal gedrag.

Onwenselijk gedrag

Wat niet als normaal gedrag wordt gezien - of vooral: als onwenselijk gedrag - is wanneer wolven meerdere dagen achtereen in de directe omgeving van een woning wordt gezien. Of wanneer een wolf meerdere keren mensen toelaat binnen een straal van dertig meter. Deze 'brutale' wolven kunnen dan een gevaar gaan vormen voor de mens.

Om te voorkomen dat de wolven die in Nederland komen hun angst voor mensen kwijtraken en 'brutaal' worden, zijn er volgens de zoogdiervereniging een aantal regels waar we ons aan kunnen houden:

Als je een wolf tegenkomt, blijf rustig en probeer erachter te komen wat het dier wil doen

Voer een wolf niet

Benader een wolf niet, maar loop rustig weg van de situatie

Houd de hond aan de lijn in een gebied waar wolven zijn