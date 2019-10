Actiegroep baalt van geheimzinnigheid rond Pieten bij Sinterklaasintocht Deventer

"We wilden geen roetveegpiet en een onbekende piet willen we helemaal niet. Waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan?" De actiegroep Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas legt zich niet zomaar neer bij de gang van zaken rond de Pieten bij de Sinterklaasintocht in Deventer. Eerst wel roetveegpieten, dan toch weer niet en nu geheimzinnigheid over wat voor Pieten er dan wel zullen zijn. "Waarom die geheimzinnigheid?"

Vrijdag werd bekend dat de gemeente Deventer en de organisatie van de Sinterklaasintocht hadden afgesproken dat er geen roetveegpieten bij de intocht zouden zijn, maar dat er wel een alternatief voor Zwarte Piet was afgesproken. Wat voor alternatief, dat wil geen van beide partijen zeggen.

Subsidie

Eerder had Deventer de eis dat er roetveegpieten bij de intocht moesten zijn, verbonden aan de verlening van een subsidie. Dat leverde veel negatieve reacties op, iets waar burgemeester König van was geschrokken. Ook de organisatie van de intocht was niet blij met die eis en bedacht een alternatief. Na overleg werd vrijdag dus duidelijk dat het alternatief voor de gemeente voldoende was om van de roetveegpiet af te stappen.

'Luisteren naar inwoners'

De actiegroep Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas vindt dat er nog steeds niet geluisterd wordt naar wat de inwoners van Deventer willen. "We wilden al geen roetveegpiet en een onbekende piet willen we al helemaal niet. Ook vinden we dat naar aanleiding van het door de gemeente naar buiten gebracht bericht dat de burgers uit Deventer het recht hebben om te weten welke pieten tijdens de intocht nu daadwerkelijk aanwezig zijn. Waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan?"

Volgens de actiegroep lijkt het erop dat de gemeente en de organisatie van de intocht alleen maar een intocht voor tegenstanders van Zwarte Piet willen organiseren en niet zoals de inwoners van Deventer het echt willen. De actiegroep was al van plan om komende woensdag in de gemeenteraad in te spreken en is niet van plan dat, nu de roetveegpieten van tafel zijn, te annuleren.

Eigen intocht organiseren?

"We willen duidelijkheid en alleen maar Zwarte Piet. En mocht het Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie dan toch overstag gaan dan zullen we eens gaan kijken of we in de toekomst niet ons eigen intocht in Deventer kunnen gaan organiseren. Dit met traditionele Zwarte Pieten. Zoals de inwoners van Deventer het willen."