Uitslagen zondagvoetbal: Suryoye en NEO delen de punten, LSV vindt eindelijk het net

Rigtersbleek heeft de eerste zege van het seizoen binnen. In eigen huis won de ploeg uit Enschede knap met 2-1 van nummer drie SC Bemmel. Tubantia en De Zweef wisten niet te winnen en wacht nog altijd op hun eerste overwinning in de 1e klasse E.

De topper in de 2e klasse J heeft geen winnaar opgeleverd. Zowel FC Suryoye als NEO was nog ongeslagen en dat blijft ook na vanmiddag zo. Het duel in Enschede eindigde in 3-3. Doordat ATC'65 met 6-4 wist te winnen van Columbia, is FC Suryoye de nieuwe koploper.

Het eerste puntenverlies in de 2e klasse K Noord is een feit voor de voetballers van Lemelerveld. In eigen huis bleef het op 0-0 steken tegen Jubbega. VENO wacht daarentegen nog altijd op haar eerste overwinning. Na zes duels staat die ploeg nog altijd op de hatelijke nul.

LSV heeft voor het eerst dit seizoen het net weten te vinden. En dat gebeurde ook nog eens driemaal. WVV'34 uit Hengevelde - dat tot vanmiddag nog ongeslagen was - werd met 3-0 verslagen. Ook Borne heeft voor het eerst verloren in de 3e klasse A. Avanti Wilskracht was te sterk: 0-1.

KOSC heeft ook na zes duels nog altijd de maximale score in de 4e klasse A. In Almelo won het eenvoudig van La Premiere: 0-3. De Tubanters 1897 weet weer hoe winnen voelt. Na vijf duels zonder overwinning, werd Delden vandaag met 4-1 verslagen.

Markelo is de koppositie kwijt in de 4e klasse B na een 1-2 nederlaag tegen Victoria'28. Koploper Reunie won met 3-0 van Twenthe, dat uit de 3e klasse komt, maar momenteel de hekkensluiter is.

ABS en Holten lijken dit seizoen uit te gaan maken wie zich tot kampioen van de 4e klasse G kroont. Beide ploegen maakten ook vandaag geen fout en hebben nog altijd geen punten gemorst.

