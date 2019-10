Honderden demonstranten eisen onmiddellijke sluiting kerncentrale Lingen

Honderden tegenstanders van kernenergie hebben zaterdag gedemonstreerd bij de kerncentrale in Lingen, net over de Duitse grens. De demonstranten eisten de onmiddellijke sluiting van de kerncentrale en de nabijgelegen splijtstoffabriek in Lingen.

De kerncentrale in Lingen is één van de laatste kerncentrales in Duitsland en zal in 2022 worden gesloten. Maar de demonstranten geloven dat niet en zijn bang dat eigenaar RWE een verlenging van de sluitingstermijn wil.

Daarnaast zijn er zorgen over scheuren in pijpen van de centrale. Die werden dit voorjaar ontdekt. Maar volgens RWE is de centrale veilig. Onlangs is volgens de eigenaar een internationaal team van deskundigen in Lingen geweest, dat de centrale een 'uitstekend certificaat' heeft gegeven. Ook ontkent RWE dat het probeert de sluiting van de centrale uit te stellen.

Eerder deze maand bleek dat er tijdens testen problemen waren met de stroomtoevoer. Vorig jaar december was er een brand, waarbij lange tijd onduidelijk was waar de brand woedde en hoe groot de risico's waren. Over de gebrekkige communicatie is toen veel gezegd.