Rijssen-Holten 'afvalkoploper in Overijssel', Dalfsen landelijk op vierde plek gft-weggooiers

644,8 kilo per inwoner, zoveel huishoudelijk afval is afgelopen jaar in de gemeente Rijssen-Holten geproduceerd. Daarmee is de gemeente koploper van Overijssel, blijkt uit cijfers van het CBS. Het meeste gft-afval wordt opgehaald in Dalfsen, de gemeente staat landelijk zelfs op de vierde plek.

Na Rijssen-Holten volgt Hellendoorn met 580,3 kilo. Het minste afval is in Zwartewaterland gemaakt. Omgerekend is daar vorig jaar 322,3 kilo per inwoner verzameld.

Landelijk gezien wordt er in de buitengebieden gemiddeld meer afval geproduceerd dan in de stedelijke gebieden. Die trend is ook in Overijssel zichtbaar. In Deventer is per inwoner 374,5 kilo huishoudelijk afval geproduceerd, dat is aanzienlijk minder in vergelijking met de gemeente Ommen (509,7 kilo).

Gft

De verschillen tussen stad en land worden vooral zichtbaar bij de cijfers overs groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). In steden hebben minder mensen een tuin, dus wordt er over het algemeen ook minder gft-afval aan de kant van de weg gezet. Ook wordt gft-afval in steden minder vaak gescheiden.

Het meeste gft-afval in Overijssel wordt opgehaald in de gemeente Dalfsen. In slechts vier gemeenten in Nederland wordt meer gft-afval opgehaald.

