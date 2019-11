Ondernemer Bert Weever uit Kampen: "Verhoging ozb, daar moet een streep door"

Zeven silo's voor veevoer heeft Weever op zijn terrein staan. Over deze bedrijfsgebouwen betaalt hij nu 50.000 euro onroerende-zaakbelasting (ozb). Maar als het aan het college van Kampen ligt, komt daar vanaf januari 2020 verandering in. "Vooral ondernemers zijn hier de dupe van", zegt Weever.

Vette stijging

Om de kosten op het sociaal domein te drukken moet de gemeente Kampen keuzes maken, zegt wethouder Geert Meijering. "Iedereen is ervan overtuigd dat zorg soms nodig is, maar op dit moment reizen de kosten zo de pan uit dat het ten koste gaat van maatschappelijke voorzieningen waar we nu op moeten gaan bezuinigen. De hele samenleving in Kampen merkt dat er bezuinigd moet worden. De gemeente is één bedrijf, dus als er in één afdeling pijn zit, dan voelt iedereen dat."

Voor Weever betekent dat hij 20.000 euro aan ozb meer moet gaan betalen. Ook voor woningbezitters gaat de ozb met ongeveer tien procent omhoog, wat neerkomt op ongeveer twee tientjes per jaar. Maar voor Weever betekent een stijging van 45 procent dat hij volgend jaar geen 50.000 aan onroerende-zaakbelasting betaalt, maar 70.000. Weever: "Wij zitten in een concurrerende markt en we kunnen deze kosten niet doorberekenen aan onze klanten, zo werkt het niet."

'Ondernemers betalen wel'

De voorzitter van de Industriële Club van Kampen, Hans Both, schreef namens de ondernemers van de gemeente een brief aan de raad. Ze willen dat er een streep door de verhoging van de ozb voor ondernemers gaat. Both: "We zijn bang dat dit een structurele verhoging wordt. Dat de gemeente denkt: die ondernemers betalen toch wel."

Toch zit er voor ondernemers een grens aan wat zij kunnen bijdragen. Weever kondigt aan dat de verhoging van de ozb ten koste gaat van sponsoring van bijvoorbeeld sportclubs of de intocht van Sinterklaas in Kampen.

Gemeente 'niet in control'

"De jeugdzorg moet betaald worden, er zal geen ondernemer zijn die dat ontkent", stelt Weever. "We moeten sociaal zijn voor onze medemensen, maar de gemeente Kampen heeft er geen controle over gehad. Als de wethouder dan zegt dat deze tekorten als een totale verrassing komen, ben je in mijn ogen niet 'in control'."

"Wat er nu aan de hand is, is gewoon een feit. Het is niet anders, de rekening moet betaald worden. De begroting moet sluitend zijn, maar er moet wel een keuze gemaakt worden en het probleem moet worden opgelost daar waar het is ontstaan."

De gemeenteraad bespreekt de bezuinigingen op 12 november en neemt daarover op 14 november een besluit.