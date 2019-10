Oud-voorzitter slachtoffers vuurwerkramp sceptisch over aangifte

Albert Vasse was jarenlang de spreekbuis van de slachtoffers van de Enschedese vuurwerkramp. Hij heeft zo z'n twijfels of de actie van klokkenluider Paul van Buitenen enige kans van slagen maakt. Vasse is duidelijk: wat hem betreft, is het boek van de vuurwerkramp gesloten.

Vasse kijkt met enige scepsis naar de actie van Van Buitenen, die - zoals RTV Oost vanochtend meldde - maandagmiddag aangifte doet tegen zowel de landelijke als de lokale overheid voor diens rol in deze tragedie, die destijds 23 menslevens eiste en en complete woonwijk van de kaart vaagde.

'Redelijk kansloos'

Albert Vasse was jarenlang voorzitter van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp. Hij heeft gehoord van de aangifte van Van Buitenen, maar hij is duidelijk daarover. Hij denkt dat die aangifte 'redelijk kansloos is'. Bovendien vraagt hij zich af wat de toegevoegde waarde ervan zal zijn. "Voor zover ik weet, kun je de Rijksoverheid niet aansprakelijk stellen."

Rol belangenvereniging

Terugkijkend op de ramp en het werk van de belangenvereniging, zegt Vasse tevreden te zijn. "Mede door de inzet van de vereniging zijn de mensen, die door de ramp getroffen zijn, goed gecompenseerd. Daar hebben we als belangenvereniging een groot aandeel in gehad."

Vasse is tot op de dag van vandaag van mening dat de ramp niet had hoeven gebeuren als óf de overheid zijn werk goed had gedaan door de juiste controles te houden bij de opslag van vuurwerk, óf de ontplofte vuurwerkopslag SE Fireworks de bedrijfsvoering op orde had gehad. "Óf de gemeente z'n huiswerk voor de afgifte van vergunningen goed had gemaakt. Maar dat is geen nieuw standpunt."

Vasse woont intussen al vier jaar niet meer in Enschede en zegt ook steeds minder contact te hebben met mensen, die met de ramp te maken hebben gehad. "Ik heb nog maar met een aantal mensen contact, dat de ramp om welke redenen maar niet kan loslaten. Onder wie een vrouw, die nog steeds schrikt van iedere harde knal die ze hoort."

Eerdere procedure

Vasse refereert nog expliciet aan de zogenoemde artikel 12-procedure, die Van Buitenen eventueel wil aanspannen. Via zo'n procedure kan het gerechtshof aan justitie opdracht geven alsnog onderzoek in te stellen. Ook de belangenvereniging van de slachtoffers heeft destijds voor het Hof in Arnhem zo'n procedure gevoerd. Met als doel de gemeentelijke overheid aansprakelijk te kunnen stellen. "Die procedure hebben we toen verloren."

Zelf heeft hij het boek van de vuurwerkramp intussen gesloten, maar hij zegt dat hij het nog altijd jammer te vinden dat het tot op de dag van vandaag onduidelijk is hoe destijds dat allereerste vlammetje is ontstaan. "Dat had namelijk voor heel veel mensen helderheid gegeven."