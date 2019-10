Twentse gemeenten overhandigen bidbook 'Hier op An' voor Special Olympics

Iedere twee jaar worden de Nationale Spelen roulerend door Nederland georganiseerd. Met meer dan tweeduizend sporters is het het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel is om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen én te houden.

Zichtbaarheid

"Het is buitengewoon belangrijk dat we iedereen uit de samenleving laten sporten en dat ze dat op topsportniveau kunnen laten zien", legt de Hengelose wethouder Claudio Bruggink uit. Hij maakt deel uit van de delegatie die vandaag in Utrecht is.

Volgens Bruggink zijn de voorzieningen voor sporten met een beperking nog te onbekend in Twente. De Special Olympics moet daar veranderingen in aanbrengen. "Zo kunnen we betere voorzieningen en zichtbaarheid creëren. Dat versnel je met dit event."

Het bidbook om de Special Olympics 2022 naar Twente te krijgen is vandaag ingediend (Foto: RTV Oost / Emiel Houben)

Kostenplaatje

Het sportevenement zal in totaal zo'n 1,5 miljoen euro kosten. "Het is niet goedkoop. Maar wat ik zo mooi vind, is dat alle partijen waarmee we hebben gesproken zeggen: 'Dit moeten we doen.' Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers, maar ook onderwijsinstellingen."

Als Twente de Special Olympics mag organiseren, moet er op de campus van de Universiteit Twente in Enschede een 'Olympisch dorp' komen. Daar moeten de 2.000 tot 2.500 sporters en de bijna duizend begeleiders tijdens het event verblijven.

Bekendmaking

Er zijn nog geen andere bidbooks ingeleverd, wel hebben Amersfoort en Purmerend aangegeven het evenement ook te willen organiseren. Op 17 december horen de Twentse gemeenten of ze bij de drie genomineerden horen, in maart 2020 wordt de winnaar bekendgemaakt