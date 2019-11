Enschedese fotograaf Leo de Jong (65) fotografeert drugswijken in Colombia

Fotografie is altijd meer dan een hobby geweest voor Leo de Jong. Al op achtjarige leeftijd deed hij mee aan een fotowedstrijd, maar na de technische universiteit koos Leo voor een carrière op de universiteit. Later kwam daar een eigen bedrijf bij.

"Bij een innovatief bedrijf horen jonge mensen, geen grijze mannen in grijze pakken. Ik heb me toen al voorgenomen om te stoppen als ik 55 jaar ben. Dat heb ik gedaan en ben mijn passie gaan volgen."

Bekijk hier de videoreportage:

Vreemde eend

Leo heeft jaren in het buitenland gewerkt (Azië en Afrika) en ook daar is hij altijd met de camera in de weer geweest. Toch besloot hij op 56-jarige leeftijd terug de schoolbanken in te gaan. "Op de foto-opleiding in Groningen, dat is afgeleid van de kunstacademie, was ik met mijn technische achtergrond soms een vreemde eend", zegt De Jong.

Bedrijfsfotografie (Foto: Leo de Jong)

Met het papiertje voor professioneel fotograaf begint de Jong voor zichzelf. "Naast mijn vrije werk zoals reisfotografie doe ik portretten, maar ook veel bedrijfsfotografie. Omdat ik zelf directeur geweest ben, meen ik goed te weten wat een bedrijf wil. Hier pas ik mijn concept op aan."

Acht schotwonden

Reizen doet De Jong graag samen met zijn vrouw. "Gelukkig houdt zij ook van niet alledaagse bestemmingen", zegt De Jong. Ze zijn bijvoorbeeld in Japan geweest om daar de rafelrandjes van de samenleving te fotograferen. In Colombia hebben ze de drugswijken van Bogota en Medellín bezocht.

Colombia (Foto: Leo de Jong)

"Hier kun je niet zomaar rondlopen. Via een NGO (Non Government Organisation) zijn we met een ex-bendelid door de wijk gegaan. Zijn vader was vroeger een bendeleider. Hij liet ons acht schotwonden in zijn lijf zien", zegt De Jong. "Dan ben je wel even onder de indruk, maar bang ben ik niet geweest."

Colombia (Foto: Leo de Jong)

Overleven

De meest recente reis van De Jong was naar Antarctica. Er leven daar kolonies van 60.000 pinguïns, om daar dicht bij te komen moet je geduld hebben. De Jong was daar met acht andere fotografen. Het leverde unieke plaatjes op.

Pinguïns op Antarctica (Foto: Leo de Jong)

Het thema van zijn werk omschrijft De Jong zelf als 'overleven'. "Dat thema komt telkens terug in mijn werk. Bij iedere bestemming probeer ik op zoek te gaan naar het straatleven. Dat kennen wij in Nederland niet. Maar dat vind ik juist spannend, als er interactie is en er mensen zijn", zegt De Jong.

Zijn volgende reis is nog niet gepland. "Iran staat hoog op het lijstje, maar ook de binnenlanden van Canada of Alaska. Ik ben benieuwd hoe de mensen daar weten te overleven. Daar komt het thema 'overleven' dan toch weer terug."