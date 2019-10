Werkstraf voor Hardenberger die politiebus 'tijdelijk onbruikbaar braakte'

Het is de nacht van 16 juni als er een vechtpartij uitbreekt in Stadscafé Rembrandt in het Drentse Coevorden. Iedereen moet naar buiten. De vechtpartij loopt daar dusdanig uit de hand, dat de politie en de marechaussee worden opgeroepen.

Doodsbedreigingen

Ondertussen wil de Hardenberger het gebouw weer in om zijn telefoon te zoeken. De beveiliger die hem de toegang weigert, krijgt doodsbedreigingen naar zijn hoofd geslingerd. "Ik steek je dood, echt dood", riep hij. Ook de wachtmeester van de marechaussee wordt met de dood bedreigd. De politie besluit dat de 22-jarige zijn roes moet uitslapen op het bureau.

Daar was de Hardenberger het niet mee eens. Hij verzet zich bij zijn aanhouding en spuugt vervolgens de politiebus onder. De bus was tijdelijk onbruikbaar door de enorme hoeveelheid braaksel. Op weg naar het cellencomplex schreeuwde hij alsof het een lieve lust was. Twee dagen later kwam hij vrij.

Drank en lachgas

"Agenten hadden te maken met een zeer dronken man, die nergens aan meewerkte", zei de rechter tegen de man. Die gaf toe dat hij die avond een feestje had willen vieren. Daarbij had hij zich tegoed gedaan aan veel sterke drank in combinatie met lachgas. "Ik wist eigenlijk niet echt wat ik deed", verklaarde hij.



Volgens zijn raadsman beleefde de Hardenberger een 'wat onstuimige avond' en had hij zijn lesje wel geleerd. Maar de rechter bleef bij een werkstraf, al kreeg de man een 'korting' van vier uur omdat hij twee dagen had vastgezeten.