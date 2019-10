'Moordstad' Zwolle stevent af op recordaantal misdrijven rond moord en doodslag

Zwolle stevent voor dit jaar af op een recordaantal gevallen van (poging) moord en doodslag. Alleen al de eerste negen maanden is er sprake van dertig van deze misdrijven, evenveel als in het hele recordjaar 2015. Nadat de wijk Stadshagen enkele weken geleden werd opgeschrikt door een liquidatiepoging, was het dit weekeinde opnieuw raak.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in de wijk Holtenbroek een witte bestelbus onder vuur genomen. Na het incident was er niemand meer op de plaats delict te vinden. Voor zover bekend zijn er echter geen gewonden gevallen.

Uit cijfers van de politie, vanaf 2012 tot nu, blijkt dat zich in Zwolle alleen al tot en met september dertig misdrijven rond (poging) moord en doodslag hebben voorgedaan, zo meldt StadshagenNieuws.nl. Evenveel als in heel recordjaar 2015.

Politiecijfers

StadshagenNieuws dook in de politiecijfers naar aanleiding van de recente schietpartijen in Zwolle. Met de recente liquidatiepoging in de wijk Stadshagen als meest in het oog springende. Het slachtoffer werd hier tientallen malen onder vuur genomen, maar wist wonderwel de dans te ontspringen.

Nieuw record?

Daarbij viel op dat het aantal van dertig levensdelicten van de eerste negen maanden van dit jaar een evenaring is van het recordjaar 2015. Met dien verstande dat de cijfers van het laatste kwartaal het aantal voor 2019 nog verder kunnen doen oplopen.

Vorig jaar ging het om in totaal 27 levensdelicten in de Hanzestad. Daarbij gaat het overigens om het aantal misdrijven, niet over het aantal (dodelijke) slachtoffers.

'Toevalstreffer?'

Onduidelijk is of 2019 een 'toevalstreffer' is of dat er sprake is van een stijgende lijn als het gaat om dit soort zware misdrijven.

De politie beraadt zich nog op een reactie.