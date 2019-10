Niet alleen met een diploma van school, maar ook als onderdeel van de samenleving

In Nijverdal ondertekenden bestuurders van de scholen een afspraak waarin staat dat ze meer aandacht aan het belang van de maatschappij gaan besteden in hun lessen. Dat gebeurde in het bijzijn van onderwijsminister Arie Slob.

De vijf onderwijsinstellingen ondertekenden vandaag de afspraken (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Wat betekent het dat ik burger ben?'

"In het onderwijs begeleid je jongeren naar volwassenheid", vertelt minister Slob. "Als het gaat om burgerschapsvorming, dan besteed je in het onderwijs ook aandacht aan het feit dat jongeren straks burgers van een dorp, stad en land zijn."

"Dat betekent ook dat je ze leert nadenken over: wat betekent het dat ik burger ben? Wat voor rechten en plichten heb ik?"

Minister komt met nieuwe wet

De minister is van plan om het 'burgerschapsonderwijs' vast te laten leggen in een nieuwe wet. "Het is meer dat we vastleggen dat er een opdracht voor het onderwijs is en dat de inspectie daar toezicht op kan houden."

Minister Slob spreekt de aanwezigen toe (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Slob: "Maar uiteindelijk denk ik dat in iedere onderwijzer een warm kloppend hart voor burgerschapsvorming zit, want dat is uiteindelijk wel het doel dat je met kinderen hebt. Je wil ze leren rekenen, je wil ze taal bijbrengen, maar je wil ze ook hun plekje in de samenleving bijbrengen."



'Goed voorbereiden op deelname aan samenleving'

CSG Reggesteyn uit Nijverdal is een van de scholen die meedoet aan het initiatief. "Wij geloven er erg in dat het bij ons op school niet alleen om een diploma draait," vertelt bestuurder Aart van 't Veld. "Het gaat vooral om leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan de samenleving."

Aan de docenten van de school ligt de schone taak te wachten om uitvoering te geven aan het 'burgerschapsonderwijs'. "Wij zijn heel serieus bezig om leerlingen vanaf klas 1 tot het examenjaar burgerschap mee te geven," vertelt docent Erik Braaksma.

"Ik denk dat het heel goed is dat jonge mensen weten dat ze niet alleen voor zichzelf hun cv vullen en papieren halen, maar dat ze ook beseffen dat ze onderdeel zijn van een gemeenschap."