Trainer Gert Jan Karsten vertrekt na dit seizoen bij HHC Hardenberg

Karsten is bezig aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van HHC. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Recht op frisse trainer

"Enerzijds omdat je heel lang samenwerkt met een hele vaste groep. Het is een rustige, stabiele club. Ik heb een gigantische stap gezet in de ontwikkeling als trainer bij HHC Hardenberg. Dat wil je ook toepassen in een nieuwe omgeving om te kijken of je de kwaliteit ook elders goed kan benutten", aldus Karsten. "Ik wil het moment voor zijn dat ik te laat weg ga. Ik vind dat de spelersgroep recht heeft op een nieuwe frisse trainer, waardoor zij de kans hebben om zich nog meer door te ontwikkelen

In 2016 nam Karsten het stokje over van Joseph Oosting, die na een teleurstellende start van het seizoen werd ontslagen. In zijn eerste seizoen wist Karsten HHC op miraculeuze wijze te behoeden voor degradatie uit de tweede divisie. In de jaren daarna leidde hij de ploeg uit Hardenberg naar de derde en de zesde plaats. Op dit moment is HHC de nummer vijf.

Heerkes in technische commissie

Tijdens de businessclubavond werd ook bekendgemaakt dat Gert Heerkes toetreedt tot de technische commissie van HHC. De 53-jarige coach uit Hardenberg was eerder onder meer hoofdtrainer van Heracles Almelo.