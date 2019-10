Tienduizenden huishoudens krijgen straks stroom van zonneparken langs de A35

In het Enschedese gemeentehuis werden de handtekeningen gezet. De gemeente Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Enexis Netbeheer, Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel gaan zich buigen over de vraag hoe er van de Twentse A35 een energiecorridor kan worden gemaakt. Hoofdingenieur-directeur Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat verwacht dat na een jaar duidelijk is of er al kan worden begonnen met het aanleggen van zonneparken of dat er meer onderzoek nodig is.

Nutteloze grond

Niet alleen de snelweg maar ook greppels en soms hele stukken weiland zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Vaak aangekocht toen nog niet duidelijk was hoe een bepaald snelwegtracé zou gaan lopen. Volgens Rijkswaterstaat is het opwekken van duurzame energie een prima manier om de vaak 'nutteloze' grond naast de snelweg te gebruiken. Ook gemeentegrond of grond van derden direct naast de snelweg zou ter aanvulling gebruikt kunnen voor de opwekking van duurzame energie.

Alle betrokken partijen benadrukken dat er sprake moet zijn van een breed draagvlak en dat burgers er ook een rol in moeten krijgen. Meepraten kan bijvoorbeeld tijdens een van de informatieavonden. De gemeente Hof van Twente is de enige gemeente grenzend aan de A35 die niet meedoet.

Energiestrategie

In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn, dat betekent dat alle woningen, bedrijven, scholen en maatschappelijk gebouwen geen gebruik meer mogen maken van gas. "De komst van de energieparken zou een mooie aanvulling zijn op de regionale energiestrategie van de Twentse gemeenten", aldus wethouder Claudio Bruggink van Hengelo.

Rijkswaterstaat is op meerdere snelwegen in het land bezig om het grootschalige energiewinning projecten op te starten.