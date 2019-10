Haal de ijskrabber maar weer tevoorschijn: autoruiten bevroren door koude nacht

Als je vanochtend naar buiten ging, heb je het ongetwijfeld opgemerkt: het is weer fris. Het was zo koud dat op meerdere plekken in Overijssel de ijskrabber weer uit het dashboardkastje moest worden gehaald vanwege bevroren autoruiten.

Het was vannacht lokaal de eerste vorstnacht sinds 13 mei. Bij meetstation Twenthe en in het Drentse Eelde is -0,2 graden gemeten. In Twente was het tien centimeter boven de grond nog een stukje koeler met -2,7 graden.

Het was dit seizoen niet de eerste vorst aan de grond in Nederland. Op 18 september vroor het voor het eerst, toen daalde het kwik in Twenthe, Maastricht, Gilze-Rijen en Eindhoven voorbij het vriespunt.