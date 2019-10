Hengelen naar 'Monsters van Loch Ness' in Reutum

Zalmforellen van een slordige tien tot twaalf kilo, schoon aan de haak. Normaal gesproken een zeldzaamheid, maar in de speciale visvijvers bij Reutum vormen ze eerder regel dan uitzondering. Vandaar dat hengelaars niet alleen uit heel Nederland, maar ook vanuit ons omringende landen naar Reutum afreizen om er hun geluk te beproeven. In een ultieme poging deze Twentse 'Monsters van Loch Ness' boven water te hengelen.

De vijvers van Wild Bijzonder Vissen bij Reutum vormen het strijdtoneel voor deze ultieme krachtmeting tussen mens en dier. Gedurende het zogenoemde XXL-seizoen, dat duurt tot volgend voorjaar, komen de vissers naar dit Nirvana van de hengelsportliefhebbers. Vanuit Nederland, maar ook vanuit Duitsland, België en Zwitserland. Waarbij het telkens weer een hele toer is de vangst op het droge te halen.



Perfecte tijd

Vroeg in de ochtend worden er honderden kilo’s vis uitgezet in de vijvers: tien kilo per deelnemer. Het nieuwe aanbod van waterbewoners bestaat uit zalmforel, beekridder, tijgerforel en leopardforel.

Het is de tweede keer dat Bas en Kim Groothuis, sinds anderhalf jaar de eigenaren van de visvijvers, een XXL-seizoen houden. Volgens Bas Groothuis leent zich deze tijd van het jaar er perfect voor. "Nu het buiten kouder wordt, daalt de watertemperatuur", legt hij uit. "Daardoor bevat het water meer zuurstof, waarin grote vissen beter gedijen. Het is ook eens wat anders dan normaal. De sfeer is gemoedelijk en gezellig. We zagen zelfs dat deelnemers elkaar helpen om de vissen binnen te halen."



Deense kneiters

Eens in de anderhalve week komt een vrachtwagen de bakken vol vis afleveren. De gewenste jachttrofeeën komen van een viskweker uit Støvring, een plaatsje in het uiterste noorden van Denemarken. "Deze kweker kweekt uitsluitend grote vissen; speciale rassen die afstammen van de regenboogforel", vertelt Groothuis. "Forellen van meer dan twaalf kilo zijn geen uitzondering. Veel van onze Duitse klanten gaan er regelmatig speciaal voor op vakantie naar Denemarken. Met het XXL-seizoen halen we een stukje Denemarken naar Reutum."

En dat dat in de smaak valt, blijkt wel uit de animo. Regelmatig staan om 06.00 uur ’s ochtends de eerste vissers al te popelen voor de deur. "Er wordt dit seizoen gevist over twaalf rondes met een roulatiesysteem. Na iedere ronde schuiven de vissers drie plekken op voor een 'goede' plek."



Wall of Fame

De deelnemers mogen de vissen die zij vangen meenemen naar huis. Daarnaast reikt Wild bronzen, zilveren en gouden speldjes uit aan degenen die de meeste kilo’s aan de haak heeft weten te slaan. Winnaars van de gouden speldjes kunnen hun naam noteren om kans te maken op een mooie prijs. Maar de allergrootste eer staat los van materialisme: een vermelding op de 'Wall of Fame' levert eeuwige roem op.

Afhankelijk van de temperaturen in het voorjaar duurt het XXL seizoen tot eind april, begin mei volgend jaar.