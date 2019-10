Terug naar je jeugd met Radio Oost

rtvoost-menu-vinyl-1-evenemeten

In de 'Week van het vinyl' gaan de programma's van Radio Oost terug naar de tijd van je eerste singel, het kraken van de naald op de plaat en het schuifelen met je eerste verkering. De hele week draaien we de mooiste evergreens en natuurlijk zijn we op zoek naar jouw herinneringen en verhalen. Meepraten kan op de Radio Oost Facebook-pagina.

Wat is jouw favoriete vinylplaat?

Wat was jouw eerste plaatje? Welke plaat heb je helemaal grijsgedraaid? Geef het aan ons door via What’s App 06-82829284, op de Radio Oost Facebook-pagina of mail naar vinyl@rtvoost.nl.

100 jaar radio

Op woensdag bestaat het medium radio 100 jaar. Dan blikken we terug op belangrijke radio momenten uit de geschiedenis van Overijssel, zoals de vuurwerkramp in Enschede in 2000, de winst van Evert van Benthem in de Elfstedentocht van 1985, de sluiting van de Zwolse veemarkt begin van deze eeuw en het roemruchte radioprogramma Dika & Peter in de jaren 90. Daarnaast zijn voormalige Radio Oost-coryfeeën te gast.

De ‘Week van het vinyl’ hoor je vanaf 4 november op Radio Oost.