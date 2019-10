Twaalf jaar cel en tbs voor Zwolse Kruipruimtemoord

Mark de G. krijgt twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zijn vriend Deniz, in Zwolle vorig jaar. De rechtbank acht bewezen dat hij het slachtoffer in zijn hoofd schoot, in stukken hakte en vervolgens achterliet in de kruipruimte van zijn huis. Hij is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit.

De G., die beweert dat Deniz zelfmoord pleegde, hoorde eerder dit jaar drie jaar cel en tbs tegen zich eisen voor het verstoppen van het lichaam en wapenbezit. Het OM vond toen doodslag niet bewezen. Twee weken geleden kwam het OM daar van terug en eiste twaalf jaar en tbs.



Forensisch rapport

Aanleiding is een aanvullend rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hierin staat dat een metaaldeeltje van een halve centimeter in het hoofd van het slachtoffer was gevonden, dat niet onderdeel van de kogel was.

Hoogstwaarschijnlijk zat een stuk metaal tussen de loop van het wapen en het hoofd van Deniz, bijvoorbeeld een metalen asbak. Bij zelfdoding zou je nooit een metalen voorwerp voor je hoofd houden, waardoor doodslag volgens de rechtbank aannemelijk is.

Bovendien past een misdrijf beter in het gehele plaatje dan een zelfdoding, oordeelt de rechtbank. De G. had alle onderdelen van het wapen uit elkaar gehaald en in een emmer met ammoniak gedaan om DNA-sporen te wissen. De onderdelen heeft hij later onder meer gedumpt in het Noordhollandsch Kanaal.

Dit is in lijn met wat het OM twee weken geleden bepleitte: "De verdachte heeft sporen gewist. Zo ontdeed hij zich van de bebloede bank en het wapen. Daarnaast had hij een motief. Hij voelde zich een slaaf van Deniz."

Hennephandel

De G. zou dan ook gezegd hebben tegen kennissen: "Ik ga liever acht of tien jaar zitten, dan een slaaf blijven van die Turk." Het slachtoffer en De G. zaten samen in de hennephandel.