Stapel bewijs in zaak zeven moordpogingen in regio Twente

De moordpoging in Gronau op een vermeende drugsdealer is de eerste zaak in een serie moordpogingen die vandaag door de rechtbank Almelo wordt behandeld. Tegen de verdachte, bijgenaamd Wolfje, ligt een stapel aan bewijs. Het slachtoffer werd zes keer beschoten, maar overleefde de aanslag. Het slachtoffer wil graag ruim 60.000 euro schadevergoeding hebben van Wolfje.

Zo reed Wolfje een tijdlang in de gestolen auto die bij de moordaanslag in mei 2017 is gebruikt, een bijzondere BMW die gefabriceerd was voor de Amerikaanse markt. Ook werd zijn DNA gevonden op het gebruikte wapen. De kogels die werden afgevuurd bij de moordpoging, blijkt hele zeldzame munitie. Dezelfde weinig voorkomende munitie werd gevonden in het huis waar zijn broer verbleef.

Bewijzen

Maar er is meer. Zo komen de rijbewegingen van Wolfje overeen met twee auto's waar een peilbaken onder zat. Die auto's werden bereden door het slachtoffer in Gronau en diens schoonzus.

Daarnaast verklaren verschillende getuigen belastend over Wolfje. Hij zou degene zijn geweest die in Gronau heeft geschoten. Wolfje zou 'ineens' ook over veel geld beschikken.

In opdracht gewerkt

Justitie denkt dat Wolfje opdracht voor de moordpoging heeft gekregen van onderwereldkopstuk Simo D. Hij zit in de Duitse cel, maar had de beschikking over binnengesmokkelde telefoons. Naar de precieze reden voor de aanslag in Gronau blijft het gissen, maar volgens Justitie ligt die in de persoonlijke levenssfeer van Simo D.

De vrouw van Simo D. zou namelijk seks hebben gehad met de broer van het slachtoffer in Gronau. Simo zou volgens justitie met de moordpoging wraak hebben willen nemen.

Ook de aanslag op een kapper begin 2017 heeft daar volgens het OM mee te maken, toen werd een kapper in brand gestoken. De broer van het Gronause slachtoffer was eigenaar van de kapperszaak, tot zes weken voor de aanslag. Waarschijnlijk is de verkeerde persoon in de brand gezet. Wolfjes broer moet zich volgende week verantwoorden voor deze aanslag.

Verdachte ontkent

Wolfje zelf zegt nooit geschoten te hebben. "Ik heb die auto wel eens bereden die gebruikt is bij die moordpoging in Gronau, maar die heb ik ergens geparkeerd. Ook heb ik dat pistool wel eens vastgehad, maar dat was om stoer te doen. Ook heb ik wel eens een vrouw achtervolgd." Hij ontkent verder iets met de moordaanslag te maken te hebben gehad.

Club LuxXx

Het is niet de enige aanslag waar Wolfje van verdacht wordt. Volgens het OM is hij ook betrokken bij het schieten op vier panden in september 2017, waaronder Club LuxXx. Dat gebeurde met een automatisch wapen. Die zaken worden later vandaag en vrijdag besproken.

Wolfjes broer wordt naast het in brand steken van een Enschedese kapper ook verdacht van een moordpoging aan de Ruischenborchstraat. Hij staat volgende week voor de rechter.