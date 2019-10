Stadsstrand Deventer in staat van ontbinding; horeca maakt half jaar plaats voor natuur

Het is een afspraak die uitbater Koos Janssen en zijn vrouw Evelien maakten met Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en natuurliefhebbers; een horecapaviljoen bij de IJsselstrandjes op De Worp mag, maar dan wel een mobiele versie die in het winterseizoen verdwijnt.

Emmers mayonaise

En daarom worden er vandaag terrastegels afgesleept en zijn houten vlonders al tegen de afrastering geplaatst, klaar om afgevoerd te worden. Binnen in de horecagelegenheid, opgebouwd uit containers die volgende week worden weggetakeld, staat de hele ruimte vol met dozen en keukenspullen. "Wat doen we met deze halfvolle flessen olijfolie", roept een medewerkster. "En ik heb ook nog hele emmers mayonaise staan."

Binnen in Meadow op het Deventer stadsstrand wordt al flink geruimd (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Koos Janssen steekt zelf ook de handen uit de mouwen en doet dat met een glimlach. "Het is een fantastisch eerste seizoen geweest", zegt hij. "We hebben boven verwachting goed gedraaid, Deventer heeft ons echt omarmd."

Gevecht om vergunningen

En dat doet Janssen en zijn vrouw goed, zeker na de lange en moeilijke aanloop die het Deventer stadsstrand had. Jarenlang vochten de Janssens voor de juiste vergunningen, tot in april van dit jaar eindelijk de deuren van hun horecapaviljoen direct naast de Wilhelminabrug open mochten.

Stadsstrand Deventer wordt ontmanteld, vlonders en terrastegels worden al afgevoerd (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

En nu is het seizoen alweer afgelopen, maar is de voldoening daar en is het voor de uitbaters tijd om op adem te komen. En dat is volgens Koos Janssen zeker nodig, ook al omdat zich tijdens hun eerste horecaseizoen met Meadow een vooralsnog ongeneeslijke en meedogenloze stofwisselingsziekte bij hun 5-jarige dochter openbaarde, de ziekte van Batten.

Heftige ziekte

Koos Janssen: "Dat dragen we altijd bij ons. Hoe goed het hier ook is gegaan. Telkens denk je weer aan die heftige ziekte. Daarom is het ook fijn dat we nu met ons gezin een beetje kunnen uitrusten. En dan volgend voorjaar gewoon weer open met Meadow natuurlijk."