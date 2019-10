Zoutproducent Nouryon begint met opruimen van vervuilde boorputten

De drie putten zijn tot in de jaren tachtig gebruikt voor zoutwinning. Uit onderzoek bleek eerder dat de putten hebben gelekt, waardoor er een mengsel van diesel en pekelwater in de bodem verdween.

Veertig meter diep

Nouryon plaatst bij de twee putten aan de Zwartevennenweg filters in de grond waardoor de dieselverontreiniging tot een diepte van veertig meter omhoog gepompt kan worden. "Hierbij wordt perslucht en, indien nodig, ook drukpulstechniek gebruikt om het proces te bevorderen", schrijft de zoutproducent op haar eigen site.

De werkzaamheden gaan eind dit jaar van start en duren naar verwachting drie jaar.

Put 82

Bij put 82 aan de Grote Veldweg worden tot begin volgend jaar peilbuizen en filters geplaatst. Daarmee kan ondiepe verontreiniging worden weggenomen. Op basis van de schoonmaakresultaten die worden behaald bij de putten aan de Zwartevennenweg zal hier in een later stadium ook worden gewerkt met perslucht of drukpulstechniek voor sanering op grotere diepte, tot veertig meter.

De circa 270 zoutholtes in Twente zijn aangesloten op meer dan 550 verticale leidingen, of putten (vroeger werden per zoutholte tot drie putten gebruikt, tegenwoordig nog maar één). Tussen 2017-2019 is uit onderzoek gebleken dat achttien oude putten uit de jaren zeventig en tachtig in het verleden mogelijk hebben gelekt. Het gaat hierbij om putten die niet meer in gebruik zijn. Voor deze putten is milieukundig onderzoek verricht en in overleg met betrokken overheden en landeigenaren vinden saneringsmaatregelen plaats. (bron)