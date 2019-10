Bouw maakt zich op voor protest in Den Haag: "We willen snel een tijdelijke oplossing"

Bouwbedrijven in onze provincie bereiden zich voor op de demonstratie morgen in Den Haag, voor een oplossing van de stikstofcrisis. De bouwsector geeft de politiek nog twee weken om met oplossingen te komen. "Als je alleen maar in deze regio zit of agrarisch gebonden bent, dan heb je begin volgend jaar geen werk meer", zegt Gerard de Ruiter van Bouwbedrijf De Gilden uit Kampen.

De organisatoren willen morgen duizend bouwvoertuigen op het Malieveld parkeren. Ook De Ruiter gaat met al het personeel, 35 man, naar Den Haag. Want dat het menens is, weten de medewerkers van het bedrijf. "Voor de korte termijn weten ze dat er voldoende werk is. Maar voor de lange termijn moet er wel wat gebeuren. Komen er geen vergunningen vrij, dan houdt het werk vanzelf op. Daarom gaan we met het voltallige personeel."

Natura2000

Vier projecten van het bouwbedrijf liggen op dit moment stil. "We zitten in de buurt van een Natura2000-gebied en op basis daarvan moeten we aantonen hoe de stikstof wordt gecompenseerd. Die norm is nu veel te hoog. Je bent al enkele weken verder voordat je überhaupt in de rij staat om een stikstofberekening te laten maken. Dat vertraagt alleen maar."

Afwachtend

De Ruiter hekelt de houding van de overheid. "Wat je nu ziet, is dat iedereen de afwachtende reactie aanneemt. De gemeente kijkt naar de provincie, de provincie kijkt weer naar Den Haag en daar gebeurt niets. Wat we morgen hopen te bereiken, is dat daar een concrete oplossing voor de korte termijn komt."



Onderschatting

Volgens De Ruiter heeft Den Haag de situatie onderschat. "Het is wel een crisis aan het worden. Je ziet dat er in de bouw de laatste jaren al de nodige maatregelen zijn genomen om huizen te verduurzamen. Wat we aan de ene kant verduurzamen, wordt aan de andere kant geremd. Het is een probleem. Er mist visie. We zijn te lang aan het polderen geweest en te lang aan het vergaderen gebleven, maar niet met oplossingen gekomen."



De Ruiter vervolgt: "Wat er in de toekomst moet gebeuren, kunnen we daarna vastleggen. Maar op deze manier de bouw helemaal lam leggen is geen optie."