Ruim aandacht bij RTV Oost voor KNVB Beker, Twente Vrouwen en Landstede in Europa

Een bomvolle Overijsselse sportweek start vanavond bij RTV Oost. De vier clubs uit het betaald voetbal en Excelsior'31 komen allen in actie in de eerste ronde van de KNVB Beker, FC Twente Vrouwen speelt de return in de Womens Champions League tegen VfL Wolfsburg en Landstede Hammers ontvangt in Zwolle het Oostenrijkse Kapfenberg voor de Europe Cup. Bij RTV Oost is er ruim aandacht voor alle wedstrijden.

Dinsdag

Vanavond komen de twee clubs rondom de IJssel in actie. PEC Zwolle trapt op 19.45 uur af tegen het Zeeuwse Hoek. Daniel Godinho Veiga is de verslaggever ter plaatste. Om diezelfde tijd begint Go Ahead Eagles aan het duel bij Almere City. Het verslag van deze wedstrijd komt van Nico Wantia. De radio-uitzending van De Oosttribune start om 19.00 uur en wordt gepresenteerd door Paul Schabbink.

Woensdag

Woensdagavond trapt Heracles Almelo de sportavond om 18.30 uur af met de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Deze wedstrijd wordt verslagen door Nico Wantia. Later op de avond komt ook FC Twente in actie voor de beker. In het Gelderse Groesbeek nemen de Enschedeërs het op tegen de Treffers, dat onder leiding staat van oud-FC Twente-assistent Jan de Jonge. Daniel Godinho Veiga is de verslaggever in Groesbeek. Het eerste half uur van Heracles - RKC zal te horen zijn in Afslag Oost en vanaf 19.00 uur begint De Oosttribune onder leiding van presentator Paul Schabbink.

Ook de vrouwen van FC Twente komen woensdagavond in actie. In De Grolsch Veste spelen zij de return in de Womens Champions tegen VfL Wolfsburg. Herman Hobert is de verslaggever bij het duel om des keizers baard, gezien de 6-0 nederlaag in de heenwedstrijd. De aftrap is om 19.45 uur en het duel is live te volgen via het YouTube kanaal van RTV Oost en via de app. Een korte samenvatting van het duel zal 's avonds ook te zien zijn op TV Oost.

Naast al het voetbal wordt er ook nog gebasketbald in de regio. Landstede Hammers neemt het in de Europe Cup op tegen het Oostenrijkse Kapfenberg. De jump ball van het duel is om 19.30 uur en het commentaar wordt geleverd door Raymond Koning. Ook deze wedstrijd is live te volgen via het RTV Oost YouTube-kanaal en via de app. Om 21.30 uur is een uitgebreide samenvatting van het duel te zien op TV Oost.

Donderdag

Het slotstuk van de midweekse sportweek is donderdagavond het bekerduel tussen Excelsior'31 en FC Utrecht. Het duel op Sportpark De Koerbelt start om 18.30 uur en de verslaggevers ter plaatste zijn Bert van Losser en Daniel Godinho Veiga. Zij zullen bijgestaan worden door huisanalist Jan van Staa. Het eerste halfuur van het duel is te horen bij Afslag Oost en vanaf 19.00 uur bij De Oosttribune, opnieuw onder leiding van presentator Paul Schabbink.