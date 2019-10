Dag 1 liquidatieproces Twente: 'Stuur de Wolf, we gaan ze pakken'

Verschillende getuigen wijzen 'Wolfje' aan als de schutter bij vijf moordaanslagen in de regio Twente in 2017. Ook kwam er informatie van criminelen bij de politie binnen over de verdachte met de bijnaam Wolfje. Hij zou degene geweest zijn die vier panden in Almelo en Enschede met automatische wapens heeft beschoten in september van dat jaar. Over de vijfde moordpoging in Gronau die hem ten laste is gelegd zijn volgens justitie, naast belastende verklaringen, ook ondersteunende bewijsmiddelen.

In Gronau werd in mei 2017 een man beschoten met zes kogels. Het slachtoffer is een broer van een man die seks zou hebben gehad met de vrouw van gedetineerd onderwereld-kopstuk Simo D. Volgens justitie wilde Simo wraak en heeft hij via zijn rechterhand 'Vin' opdracht gegeven om de broer te beschieten. Het OM zegt dat Wolfje de hitman was.

Bewijs

Tegen Wolfje is veel bewijs volgens justitie. Zo zijn er telefoongegevens, afgeluisterde gesprekken, is hij gezien in de gebruikte vluchtauto, en zijn er zeldzame hulzen gevonden. Dezelfde soort zeldzame hulzen zijn later bij Wolfje's broer in huis gevonden. Meest belastend is misschien wel dat zijn DNA is gevonden op het gebruikte wapen.

Satudarah

In september werden de vier panden beschoten: één huis in Almelo, twee woningen in Enschede en Club LuxXx. Dat zou een wraakactie zijn geweest op leden van motorclub Satudarah, die te linken zijn aan de beschoten adressen. Leden van de motorclub zouden eerder een partij drugs hebben gestolen. Verschillende getuigen, waaronder vrienden, zeggen tegen de politie dat Wolfje de schutter was. Ook is er criminele informatie bij de recherche binnengekomen.

Sneaky

Belastend zijn ook gesprekken met 'Vin', die wordt gezien als rechterhand van kopstuk Simo D.. Deze 'Vin' heeft volgens het OM twee adressen aan Wolfje gestuurd. Die moest hij in de gaten houden. "Dat heb ik dan ook gedaan", zegt Wolfje. "Maar ik heb die panden niet beschoten." Het gaat om huizen aan de Rietstraat in Almelo en de Populierstraat in Enschede. "Ik moest daar sneaky gaan staan en dan melden of er iemand thuis was en zo."

'Stuur de Wolf'

Dat het in opdracht is gegaan van Simo D., blijkt uit een ander bericht in bezit van de politie. Simo zou hebben geschreven: "We gaan ze knallen. Ik wil die kankeradressen en snel. Stuur de Wolf, we gaan ze pakken." Daarbij doelde hij volgens het OM op Satudarah-leden.

Broer Wolf

Daarover zegt verdachte Wolfje: "Dan bedoelde hij misschien mijn broer, die wordt Wolf genoemd." De broer van Wolfje moet volgende week voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van twee andere moordpogingen begin 2017; het in brand steken van een Enschedese kapper en het doorzeven van een Enschedeër met acht kogels. Ook die moordpogingen zouden zijn uitgevoerd in opdracht van Simo D.

De rechtszaak tegen de verdachte broers duurt meerdere dagen. Pas over twee weken zal justitie bekend maken welke straf ze gaat eisen tegen hen.