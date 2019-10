OM eist vier jaar cel voor Nijverdaller 'die meermaals op anderhalf jaar oud jongetje sprong'

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel voor een 27-jarige man uit Nijverdal die het zoontje van zijn ex ernstig zou hebben mishandeld. Dit zou zijn gebeurd in Heeten, waar de moeder van het slachtoffer woont. De man zou meermaals op het jongetje hebben gesprongen.

Het anderhalf jaar oude jongetje belandde in maart vorig jaar met een gecompliceerde beenbreuk in het ziekenhuis. Volgens deskundigen was de breuk vergelijkbaar met een breuk die ontstaat als iemand overreden wordt door een auto of tractor. Voor zijn ziekenhuisopname was het medewerkers van de kinderopvang al opgevallen dat hij vaker blauwe plekken had.

Cosmetische operaties

Op dit moment heeft het jongetje nog steeds last van de gevolgen, onder meer omdat er een stuk huid van vijftien bij vijftien centimeter afstierf. Er zijn nog steeds cosmetische operaties nodig.



De Nijverdaller ontkent. Hij zegt dat enkele verwondingen ontstonden door een val van een trap en een kapot kinderbedje. Ook wees hij met een beschuldigende vinger in de richting van de vader van het jongetje. Die zou hem via anonieme berichtjes ook bedreigd hebben.

'Andere dader'

In gesprekken met een psychiater gaf hij aan dat zijn ex-vriendin ook de dader kan zijn. Opvallend is dat de relatie tussen de moeder van het jongetje en de verdachte tijdens de vorige zitting in juni nog heel innig was, maar twee weken later door de vrouw verbroken werd.



Volgens de officier van justitie blijft er na uitgebreid onderzoek maar één mogelijke dader over: de 27-jarige verdachte. Hij zou alleen zijn geweest met het slachtoffertje op momenten waarop deze gewond raakte. Ook stuurde hij volgens het OM anonieme dreig-sms'jes naar zichzelf en anderen, waarmee hij probeerde de vader van het jongetje in een kwaad daglicht te stellen.



"Ik krijg rillingen over mijn rug als ik denk aan hoeveel pijn het slachtoffertje heeft gehad", aldus de officier van justitie. "Er is meermaals op hem gesprongen. En dat in zijn eigen thuis, waar hij veilig hoort te zijn."

Vrijspraak

De advocate van de Nijverdaller vroeg de rechtbank om vrijspraak. In haar pleidooi sluit ze niet uit dat de moeder haar zoontje mishandelde. Ze verwees naar mishandelingszaken waarbij moeders hun kinderen iets aandoen om daardoor zelf aandacht te krijgen.



De rechtbank doet over vier weken uitspraak.