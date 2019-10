Stichting Jarabee zoekt honderdvijftig nieuwe Twentse pleeggezinnen

Stichting Jarabee is op zoek naar zo'n honderdvijftig pleegouders. Die oproep doet de stichting in de Week van de Pleegzorg. Tijdens de week wordt aandacht gevraagd voor het tekort aan pleegouders. "We hebben zo'n dertig kinderen die we willen plaatsen. Per kind onderzoeken we drie tot vijf gezinnen en bekijken we welk gezin kan bieden wat het kind nodig heeft.

Ongeveer zevenhonderd kinderen uit Twente kunnen om uiteenlopende redenen niet meer thuis wonen. Als opgroeien bij de eigen ouders niet lukt, dan het liefst bij pleegouders. Bij voorkeur in de eigen woonplaats, zodat een kind niet van school hoeft te veranderen en contact kan houden met de familie, vriendjes en vriendinnetjes.

Problemen

Kinderen en jongeren tot 21 jaar worden om verschillende redenen bij pleeggezinnen geplaatst. Marieke Damhuis van stichting jeugdzorg Twente Jarabee is bemiddelaar tussen kind en pleeggezin.



"Ouders die middenin een vechtscheiding zitten, een vader of moeder die verslaafd is aan drank of drugs of een ouder in de schuldsanering die het even niet meer ziet zitten. De duur van de opvang is dan ook variabel."

Honderdvijftig

Volgens Jarabee is er een tekort van zo'n honderdvijftig pleegouders. "We hebben zo'n dertig kinderen die we willen plaatsen. Per kind onderzoeken we drie tot vijf gezinnen en bekijken we welk gezin kan bieden wat het kind nodig heeft. Een kind met astma of een allergie bijvoorbeeld plaats je natuurlijk niet in een gezin met huisdieren."

Hetero's en homo's

Het is volgens Damhuis een misvatting dat alleen traditionele gezinnen, bestaande uit een man, vrouw en kinderen geschikt zijn als pleeggezin. "Alleenstaanden of homostellen die ruimte in hun hart en huis hebben, zijn ook meer dan welkom. De belangrijkste voorwaarde is dat de pleegouder(s) een veilig 'thuis' kunnen bieden."

Juichen

Pleegouder Korné Pot is getrouwd, heeft drie kinderen en vangt al sinds 2012 pleegkinderen op. "Mijn vrouw is opgegroeid met pleegbroers, daarnaast wilden we een maatschappelijk bijdrage leveren. Het is wel zo dat je geregeld met hulpverleners te maken krijgt en dat de wisselwerking tussen pleegkinderen en eigen kinderen soms anders verloopt dan normaal. Maar het voelt voor ons niet als een opgave. We hebben nu een puber in huis en onze eigen (kleinere) kinderen imiteren soms zijn gedrag. Zijn manier van juichen bijvoorbeeld als ze tijdens de voetbal een goal scoren."