Veroordeelde Zwolse kruipruimtemoord in hoger beroep tegen uitspraak twaalf jaar cel en tbs

De rechtbank acht bewezen dat hij het slachtoffer in zijn hoofd schoot, in stukken hakte en vervolgens achterliet in de kruipruimte van zijn huis. Hij is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit.



De eis was oorspronkelijk drie jaar cel en tbs, maar werd verhoogd naar twaalf jaar na een aanvullend rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hierin staat dat een metaaldeeltje van een halve centimeter in het hoofd van het slachtoffer was gevonden dat niet onderdeel van de kogel was.

'Overtuiging'

Volgens de advocaat is De G. teleurgesteld. "Ik kan niet genoeg onder de aandacht brengen dat het Openbaar Ministerie (OM) ook lang heeft getwijfeld en aanvankelijk ook kwam met vrijspraak. Om voor mij onverklaarbare redenen is die strafeis bijgesteld. Dat geeft wel aan dat dit een hele lastige zaak is. Zowel in het voordeel als nadeel van mijn cliënt. Het spant erom, het komt echt aan op overtuiging."

De rechtbank is bij het tot stand komen van de straf uitgegaan van de forensische rapporten, waaruit blijkt dat er een stuk metaal zat tussen het hoofd van het slachtoffer en het vuurwapen. Persrechter Milani geeft aan dat De G. hier geen verklaring voor kon geven. "De rechtbank zegt daarom 'dan gaan wij uit van het technische verhaal'. En dat levert hem doodslag op."



Ook zou uit de conclusies van de technische rapporten blijken dat zelfmoord geen reële optie is. "Dan zou het gaan om een hele onnatuurlijke houding", constateert de persrechter.

'Bevestiging onschuld'

Volgens advocaat Huisman geven forensische rapporten juist aan dat het verhaal van De G. klopt. Zo heeft hij verklaard het wapen van boven te hebben vastgepakt om te voorkomen dat Deniz zichzelf van het leven zou beroven.



"Dat pakken van boven vindt bevestiging in het technisch rapport. Dat heb ik gemist in de uitspraak van de rechtbank. Die handeling vindt gewoon bevestiging in zo’n rapportage. Dat bevestigt de onschuld van mijn cliënt."

Na de dood van Deniz maakte De G. de keuze om dit niet te melden. "Hij zag zich voor de keuze gesteld: moet ik dit melden? Laat ik een verdenking op mij? Wat betekent dit voor mijn leven de komende jaren?", vertelt zijn advocaat.



"Of moet ik dit misschien niet gaan melden en voorkwam ik daarmee voor mezelf een hoop problemen. Daarin heeft hij voor zichzelf de verkeerde keuze gemaakt. Met als gevolg dat de rechtbank hem nu niet gelooft. Hopelijk dat het gerechtshof hem daarin wel gelooft, daar gaan wij voor."

In het oordeel neemt de rechtbank het De G. 'zeer kwalijk dat hij na het doden van het slachtoffer alles in het werk heeft gesteld om het te laten lijken op een vermissing', stelt de persrechter. "Dat heeft de rechtbank als straf vermeerderend meegenomen."