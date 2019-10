Groene Wensboot

rtvoost-menu-GroeneWensboot-1-evenementen

Je eigen route

De Groene Wens is geen rondvaartboot met een vaste route. Je bepaalt zelf samen met de schipper de vaarroute van je dag. Onderweg kan er in overleg met de schipper aangelegd worden bij één van de terrasjes of mooie picknickplaatsen. Er is een op- en afrijplaat aanwezig. Een leuk idee bij een groot gezelschap is het huren van een extra fluisterbootje of een kano die gelijk met de Groene Wens Boot op kan varen. Zo kan ieder in het gezelschap aan zijn of haar trekken komen.

Comfort aanwezig

De Groene Wens Boot is geschikt voor 10 gasten, waarvan maximaal 2 mensen in een rolstoel (of 1 rolbed). De boot heeft een aparte verzorgingsruimte die goed uitgerust is voor mensen met een beperking. Ook is er een tillift aanwezig.

Wat is er nodig?

De accu’s van de fluisterboot zijn aan vervanging toe. Hiervoor is €1.700,- nodig. Een grote wens is het plaatsen van een hekschroef voor een betere bestuurbaarheid en wendbaarheid van de boot bij meer wind. Hierdoor worden schades voorkomen aan de buitenkant van de boot. Deze investering kost €6.900,- en kan alleen doorgaan als er voldoende financiële middelen zijn.

Doneer voor accu’s en een hekschroef! Maak uw gift over op rekeningnummer NL 77 INGB 0656 9380 21 ten namen van Stichting Exploitatie Groene Wens Boot. Vragen over deze actie? Mail deze naar Info@groenewensboot.nl

Wat kun je doen? (Foto: RTV Oost)