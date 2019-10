Politie verliest kaartje met foto's van onderzoek naar schietpartijen in Zwolle

Een SD-kaartje waar foto's van twee onderzoeken, onder meer naar de schietpartijen in Zwolle, zijn gisteren gestolen. Op het kaartje stonden onder meer foto's van de wapens die gisteren werden gevonden in een woning aan de Vrouwenlaan in Zwolle.

De politie deed gisteren onderzoek in de woning in Zwolle vanwege de schietpartijen die onlangs in onder meer Stadshagen plaatsvonden. Naast twee aanhoudingen, werden er ook wapens veilig gesteld en gefotografeerd. Bij terugkomst op het bureau ontdekte de rechercheur dat de camera en een koffer met verpakkingsmateriaal van forensische opsporing ontbraken. Toen hij vijf minuten later terugging, bleken de spullen weg te zijn.



Het is niet duidelijk of de spullen zijn weggenomen op het moment dat hij nog aan het werk was of dat hij ze is vergeten en deze na zijn vertrek zijn gestolen.

Niet de eerste keer

Onlangs vergat een rechercheur in Deventer ook een koffer met verpakkingsmateriaal voor sporenonderzoek. Deze werd teruggebracht door een alerte omstander.



'Het feit dat er in korte tijd twee keer goederen zijn achtergebleven, maakt uiteraard dat intern extra alertheid wordt gevraagd om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen', laat de politie weten.



Omdat er op de gegevensdragers foto’s stonden van twee onderzoeken, is er sprake van een datalek. 'Dit is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook is er een melding gedaan bij de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie.'