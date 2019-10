Buurtkamer voor ouderen in Stadshagen is een succes

De Buurtkamer wordt georganiseerd door welzijnsorganisatie WijZ in Zwolle. Het heeft als doel om ouderen met elkaar in contact te brengen onder het genot van koffie of thee met wat lekkers.

Vooral in Stadshagen kunnen ouderen snel in de eenzaamheid terecht komen omdat ze in deze wijk sterk in de minderheid zijn. In de wijk wonen 20.000 mensen waarvan zo'n 2000 ouderen. In Stadshagen wonen vooral gezinnen met kinderen. Voor ouderen is er niet veel te doen.

Tijdens de Buurtkamer kwamen er zo'n 25 ouderen koffie drinken. Dat is meer dan waar de organisatie op had gerekend. De aanwezige ouderen waren erg te spreken over deze bijeenkomst. Ze waardeerden het om op die manier met elkaar in contact te komen. Eén van de bewoners is pas in de wijk komen wonen en kent nog niemand. De Buurtkamer was voor hem een ideale gelegenheid om leeftijdsgenoten te leren kennen.