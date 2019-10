PEC Zwolle bereikt zonder problemen tweede ronde KNVB Beker

John Stegeman moest het in Zeeuws-Vlaanderen stellen zonder Mustafa Saymak (lies), Michael Zetterer (elleboog) en Thomas Bruns (schouder). PEC Zwolle kon eveneens niet beschikken over de langdurig geblesseerden Mike van Duinen, Bram van Polen en Etiënne Reijnen, maar daartegenover stond wel de terugkeer van sterkhouder Thomas Lam.

De lat

PEC Zwolle was zoals verwacht veel sterker dan Hoek, kreeg enkele kansen om de score te openen, maar doelpunten vielen er niet voor de rust. De grootste mogelijkheid was er voor Lennart Thy, al na twee minuten voetbal. De Duitse spits kopte een voorzet van Dennis Johnsen echter op de lat, waardoor hij de Zeeuwse opponent in leven liet.

Vers bloed

Al vroeg in de tweede helft was het wel raak. Invaller Iliass Bel Hassani vond een gaatje om te schieten, waarna doelman Nicholas Skverer moest lossen. De rebound belandde voor de voeten van de attente Thy, die vervolgens simpel afrondde en daarmee dan eindelijk de ban brak. Met Bel Hassani binnen de lijnen werd PEC Zwolle voorzien van vers bloed. Het scheelde enkele centimeters of de linkspoot tekende zelf voor de 0-2. Zijn inzet vloog rakelings naast de paal.

Gemakkelijke avond

PEC Zwolle had in het restant van het duel helemaal niets te duchten van Hoek en de nipte voorsprong kwam dan ook geen moment in gevaar. Hoek was niet bij machte de Zwolse ploeg pijn te doen en bezorgde sluitpost Xavier Mous een extreem gemakkelijke avond. In de blessuretijd vonden Johnsen en Thy nog een keer het net en schoten zij PEC Zwolle definitief naar de tweede ronde in de KNVB Beker.

HSV Hoek - PEC Zwolle 0-3

0-1 Thy (57)

0-2 Johnsen (90)

0-3 Thy (90+1)

Arbiter: Gerrets

Geel: Constancia, De Jager; Nakayama

HSV Hoek: Skverer; Wilson, Embrechts, James (Nelis/82), Bannani; Smulder, Vandepitte, Impens; Franse (Kabwe Manengela/54), De Jager (Abdendi/68), Constancia.

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Lachman, Lam (Bel Hassani/46), Paal; Clement, Huiberts, Nakayama; Van Crooij (Westerman/72), Thy, Johnsen.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de eerste ronde van de KNVB Beker en via deze link de statistieken van PEC Zwolle.