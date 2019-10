Go Ahead Eagles te sterk voor Almere City in bekertoernooi (Foto: Pro Shots)

Go Ahead Eagles zit in de koker voor de loting van de tweede ronde in de strijd om de KNVB Beker. Op bezoek bij competitiegenoot Almere City knokte de ploeg van trainer Jack de Gier zich terug van een achterstand en zegevierde het uiteindelijk met 3-1.

De oefenmeester wijzigde zijn elftal tegen zijn oud-werkgever op vijf plekken ten opzichte van afgelopen vrijdag voor het duel met FC Den Bosch (0-0). Naast twee debutanten in het betaalde voetbal: doelman Jay Gorter en beloften-captain Joran Swart, waren er ook basisplaatsen voor Mael Corboz, Maarten Pouwels en Adrian Edqvist.

Counter

Van deze wisselingen werd Go Ahead Eagles zeker niet minder. De Deventer ploeg had in het eerste bedrijf het meeste balbezit; Almere City leunde achterover en loerde op de omschakeling. Het eerste doelpunt viel uit zo'n counter. Jaroslav Navrátil verloor de bal, waarna de thuisploeg er razendsnel uitkwam en via de gevaarlijke James Efmorfidis de score opende in het Yanmar Stadion.

Veerkracht

Binnen no time was het echter alweer gelijk. Sam Beukema knikte een voorzet van Richard van der Venne tegen de touwen: 1-1. Go Ahead Eagles toonde nog meer veerkracht en nam even later zelfs de leiding. Een voorzet van Elso Brito belandde na een mislukte aanname van Pouwels voor de voeten van Van der Venne, die ditmaal niet als aangever, maar als eindstation fungeerde.

Edqvist

Go Ahead Eagles had het duel al vroeg in tweede helft in het slot moeten gooien. Maar invaller Alexander Bannink raakte de lat en Pouwels stuitte uit kansrijke positie op voormalig FC Twente-goalie Timo Plattel. Edqvist liet zien hoe het wel moest. Jenthe Mertens verdedigde ver vooruit, ontfutselde Torino Hunte de bal en vond vervolgens zijn Zweedse ploeggenoot. Bij de tweede paal kon Edqvist simpel binnen tikken, waardoor Go Ahead Eagles zich verzekerde van een plek in de tweede ronde van de KNVB Beker.

Almere City - Go Ahead Eagles 1-3

1-0 Efmorfidis (32)

1-1 Beukema (36)

1-2 Van der Venne (40)

1-3 Edqvist (77)





Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Kip, Mannes

Almere City: Plattel; Hammouti, Mirani, Meijers, Blackson (Mannes/46); Kip (Hunte/62), Ahannach, Vossebelt; Efmorfidis (Harrison/62), Venema, Kaandorp.

Go Ahead Eagles: Gorter; Mertens, Beukema, Swart, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink (Bannink/46); Navratil (Berden/61), Pouwels (Rabillard/83), Edqvist.

