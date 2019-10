Renate Jansen en Ashleigh Weerden opgenomen in selectie Oranjevrouwen

Naast de FC Twente-dames heeft Wiegman ook een plek ingeruimd voor de Overijsselse speelsters Jill Roord, Anouk Dekker en Danique Kerkdijk.

Oranje speelt vrijdag 8 november eerst in en tegen Turkije. Decor van de ontmoeting met de nummer 64 op de FIFA-ranking is het Bornova Stadion in Izmir, waar het eerste fluitsignaal om 21.00 lokale tijd (= 19.00 uur Nederlandse tijd) klinkt.

Vier dagen later is Slovenië - momenteel 53 op de FIFA-ranking - in GelreDome de volgende opponent. De aftrap in Arnhem is om 20.00 uur.

De volledige selectie: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Everton), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Jackie Groenen (Manchester United), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Desiree van Lunteren (Ajax), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Katja Snoeijs (PSV), Sherida Spitse (Vålerenga), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid), Jennifer Vreugdenhil (Valencia), Ashleigh Weerden (FC Twente).